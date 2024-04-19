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Пластиковые окна
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Ворота
Ворота
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Рулонные шторы
Рулонные шторы
700р.
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Римские шторы
Римские шторы
1000р.
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Вертикальные жалюзи
Вертикальные жалюзи
1300р.
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Горизонтальные жалюзи
Горизонтальные жалюзи
850р.
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Рулонные шторы День Ночь
Рулонные шторы День Ночь
2200р.
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Деревянные жалюзи
Деревянные жалюзи
0р.
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Шторы Плиссе
Шторы Плиссе
3000р.
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Мультифактурные жалюзи
Мультифактурные жалюзи
0р.
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Японские панельные шторы
Японские панельные шторы
700р.
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Секционные ворота серии Prestige
Секционные ворота серии Prestige
60000р.
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Секционные ворота серии Trend
Секционные ворота серии Trend
60000р.
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Отзывы:
Французский балкон 2800 2500 - 2 створки П образный
Французский балкон 2800 2500 - 2 створки П образный
Александр Артёмович
19.04.2024
Заказывали у ребят французский балкон и балконный блок. Мы предварительно по нашим размерам сделали просчёт. Потом приехал замерщик сделал уже квалифицированный замер с у...
Рулонные шторы
Рулонные шторы
Людмила
12.04.2024
Заказали бежевые рулонные шторы меландж день-ночь. Мастерами и жалюзи остались довольны. Созвонились, договорились о замере. Приехали культурные ребята сделали замер. А п...
Рулонные шторы
Рулонные шторы
Николай Волков
08.12.2021
А где католог изделия, цвет, размер, цена??????????????????????????????????? Это, что за магазин. ***** Ознакомиться с каталогом тканей вы можете в живую на офисе у ...
Рулонные шторы
Рулонные шторы
Елена
02.04.2021
Красиво смотрятся, удобное управление. Вышло недорого, не хотелось тратить много денег на шторки. Материал для кухни подобрали классный, ткань гладкая, вообще ничего не л...
Юра
19.03.2021
Ребята предложили много разных наворотов на окна, но я остановился на оптимальном для меня варианте с учётом наших реалий - 4х камерный профиль класса А и одинарный стекл...
Александр
15.03.2021
Приятно порадовало, что есть реальное сервисное обслуживание в течении 3-х лет. Быстрый замер, расчёт. Большой ассортимент типов стеклопакетов, можно подобрать под себя. ...
Окно 1300 1400 двухстворчатое 1 активная
Окно 1300 1400 двухстворчатое 1 активная
Саша
06.03.2021
Успели заказать окна по акционной зимней цене до подорожания, что согласитесь приятно. ))) Из положительного: * цена на окна заводской сборки из 4-х камерного качествен...
Ручка на раздельном основании FERRE R07.023 АВ (бронза, 130 квадрат)
Ручка на раздельном основании FERRE R07.023 АВ (бронза, 130 квадрат)
Елена
22.02.2021
Зачем переплачивать за дверные ручки в специализированных компаниях, если можно купить здесь дешевле? За такую цену в специализированных кампаниях дверную ручку не купить...
Окно 2100 1400 трехстворчатое 1 активная
Окно 2100 1400 трехстворчатое 1 активная
А. С.
30.12.2020
Рекламный скотч наше всё!!! ))) Сейчас можно встретить в продаже пластиковые окна из профилей самых именитых крутых брендов, но по факту это окна из неизвестного китайца...
Кровать "Верона"
Кровать "Верона"
Андрей
13.12.2019
Оригинальная кровать по доступной цене. Наверное поэтому она так популярна....
Андрей
17.10.2019
Надежные, качественные окна от настоящего производителя полного цикла....
Андрей
04.09.2019
Хороший агрегат. Нужно заменять масло перед монтажом?...

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