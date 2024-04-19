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Александр Артёмович19.04.2024
Заказывали у ребят французский балкон и балконный блок. Мы предварительно по нашим размерам сделали просчёт. Потом приехал замерщик сделал уже квалифицированный замер с у... →
Людмила12.04.2024
Заказали бежевые рулонные шторы меландж день-ночь. Мастерами и жалюзи остались довольны. Созвонились, договорились о замере. Приехали культурные ребята сделали замер. А п... →
Николай Волков08.12.2021
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Елена02.04.2021
Красиво смотрятся, удобное управление. Вышло недорого, не хотелось тратить много денег на шторки. Материал для кухни подобрали классный, ткань гладкая, вообще ничего не л... →
Юра19.03.2021
Ребята предложили много разных наворотов на окна, но я остановился на оптимальном для меня варианте с учётом наших реалий - 4х камерный профиль класса А и одинарный стекл... →
Александр15.03.2021
Приятно порадовало, что есть реальное сервисное обслуживание в течении 3-х лет. Быстрый замер, расчёт. Большой ассортимент типов стеклопакетов, можно подобрать под себя. ... →
Саша06.03.2021
Успели заказать окна по акционной зимней цене до подорожания, что согласитесь приятно. ))) Из положительного: * цена на окна заводской сборки из 4-х камерного качествен... →
Елена22.02.2021
Зачем переплачивать за дверные ручки в специализированных компаниях, если можно купить здесь дешевле? За такую цену в специализированных кампаниях дверную ручку не купить... →
А. С.30.12.2020
Рекламный скотч наше всё!!! ))) Сейчас можно встретить в продаже пластиковые окна из профилей самых именитых крутых брендов, но по факту это окна из неизвестного китайца... →
Андрей13.12.2019
Оригинальная кровать по доступной цене. Наверное поэтому она так популярна.... →
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